Wisła Kraków. Jarosław Królewski z kibicami ubierał choinkę

We wtorek wieczorem do wiślackiego sklepu przyszło kilkadziesiąt osób, by wziąć akcji ubierania wiślackiej choinki. Była to jednak również okazja do spotkania z prezesem Wisły, który chętnie rozmawiał z fanami krakowskiego klubu, pozował do zdjęć, rozdawał autografy.

Dzieciom dużo radości dostarczyło również spotkanie z wiślackimi Mikołajem i Smokiem. Również z nimi dzieciaki mogły sobie robić zdjęcia, dostawały też wiślackie upominki.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków