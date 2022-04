Wisła Kraków. Jarosław Królewski: Widzę w tym sklepie wiślackie serce

- Jakie odczucia ma pan jako jeden z właścicieli Wisły Kraków, widząc jak wygląda jej nowy sklep?

- Jestem przede wszystkim bardzo zadowolony, bo widzę w tym sklepie serce wszystkich ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali, żeby on wyglądał tak jak wygląda. Jakość, jaką widać w tym sklepie, to ogromna zasługa również społeczności Wisła Socios, która swoimi zbiórkami przyczyniła się do tego, że mogliśmy to wszystko tak zaaranżować. A my jako właściciele możemy być po prostu dumni z tych ludzi, którzy pracują w klubie, że przygotowali to miejsce w tak pięknej formie.

- Może pan opowiedzieć jak wyglądało od kuchni przygotowanie pomysłu na ten sklep?

- W przypadku takich projektów długoterminowych trzeba się dobrze przygotować, żeby osiągnąć na końcu super jakość. Dzięki zarządowi, ludziom w klubie, którzy jeździli po Europie, byli m.in. w Dortmundzie, Moenchengladbach, innych miejscach, w których oglądali fan shopy, podglądnęliśmy kilka ciekawych rozwiązań. Nie tylko jeśli chodzi o przygotowanie powierzchni sklepowej, ale również produktów, które mogą się w takim sklepie znaleźć. I u nas będzie też takich produktów coraz więcej. Teraz zaczynamy, ale już niedługo będzie coraz więcej kolekcji skierowanych np. do dzieci. Na pewno poszerzymy kolekcje sportowe. A co do wystroju, to ważne są detale. Jeśli ktoś do tego sklepu przyjdzie, to na pewno zwróci na nie uwagę i zrozumie, co mam na myśli.