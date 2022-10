Wisła Kraków. Jarosław Królewski rezygnuje z rady nadzorczej „Białej Gwiazdy”

O tym, że Królewski podjął taką decyzję poinformował dziennikarz „Przeglądu Sportowego” Filip Zieliński. Informację tę potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Wisły Karolina Kawula.

Królewski jest jednym z głównych udziałowców Wisły Kraków. Posiada 26,84 procent akcji. Nie jest jednak tajemnicą, że w ostatnim czasie pomiędzy właścicielami „Białej Gwiazdy” są duże różnice zdań co do kreowania przyszłości klubu. W czwartek była już duża burza, gdy prezes Władysław Nowak na spotkaniu z dziennikarzami ujawnił, że inny ze współwłaścicieli Tomasz Jażdżyński nie podpisał notatki ze spotkania, która miała obligować właścicieli do dokapitalizowania klubu.

- Myślałem, że mamy wszystko ustalone, że mamy porozumienie, ale jeden z właścicieli odmówił podpisania notatki w sprawie dokapitalizowania klubu. Chodzi o Tomasza Jażdzyńskiego. Nie jestem w stanie zapewnić czy te ustalenia będą aktualne - stwierdził Władysław Nowak.