Wisła Kraków. Jarosław Królewski przeprasza kibiców „Białej Gwiazdy”

On sam również musi być mocno zawiedziony postawą piłkarzy, bo w swoim wpisie na Twitterze zarzucił im nie tylko słabą grę, ale wprost brak ambicji! Królewski napisał: „Bardzo serdecznie przepraszam każdego kibica Wisły Kraków, w szczególności tych na trybunach, którzy dziś musieli oglądać to spotkanie. Próżno było szukać dziś w naszej drużynie inteligencji w grze, ambicji i pomysłu na rywala. Nie da się wygrać meczu grając w poprzek.”

Jak widać, w Wiśle robi się gorąco. Czy słowa o braku pomysłu na rywala można odczytać jako zarzut w kierunku trenera Adriana Guli? Trudno powiedzieć, ale na pewno pozycja słowackiego trenera nie jest już tak mocna jak jeszcze niedawno mogło się wydawać. Na starcie ligowej wiosny drużyna wygląda bowiem koszmarnie słabo. W dwóch rozegranych meczach, obu przegranych, nie strzeliła ani jednej bramki. Zresztą to mało powiedziane - Wisła przez 180 minut stworzyła sobie raptem jedną poważną okazję na gola! W kolejnym meczu „Biała Gwiazda” zagra z Górnikiem Łęczna i jeśli zaprezentuje taką dyspozycję jak w spotkaniu ze Stalą Mielec, to już można się spodziewać, że beniaminek po prostu wygra w Krakowie i przeskoczy drużynę w ul. Reymonta w tabeli. Obecnie Górnik Łęczna traci do Wisły raptem jeden punkt.