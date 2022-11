Wisła Kraków. Jarosław Królewski pożyczył pieniądze „Białej Gwieździe”

Jarosław Królewski w ostatnim czasie prowadzi negocjacje z innym współwłaścicielem Wisły Tomaszem Jażdżyńskim. Celem tych rozmów jest przejęcie akcji tego ostatniego, co dałoby Królewskiemu pakiet większościowy, ponad 53 procent akcji i w zasadzie pełną decyzyjność w klubie. To zwrot akcji w stosunku do tego, co jeszcze niedawno Królewski zapowiadał, oznajmiając na briefingu, że sam jest gotów oddać swoje akcje Wisły. Ponieważ chętnych nie było, zdecydował się działać w kierunku przejęcia kontroli nad klubem.

Nawet jeśli rozmowy z Jażdżyńskim jeszcze chwilę potrwają - być może on sam rzuci na to nieco więcej światła w środę gdy spotka się o godz. 16 z dziennikarzami na swoim briefingu - w klubie są pilne potrzeby. Dlatego już teraz Jarosław Królewski zdecydował się udzielić Wiśle pożyczki, która zapewniłaby normalne funkcjonowanie klubu. Po pierwsze wypłaty dla piłkarzy, sztabu, pracowników. Po drugie realizacje zobowiązań wynikających choćby z ugód z wierzycielami, co jest istotne w sprawach licencyjnych. Jeszcze niedawno można było usłyszeć przy ul. Reymonta, że chodzi o 2-3 mln złotych, które klub musi pozyskać na szybko. Z naszych informacji wynika jednak, że w grę może wchodzić nawet większą kwota.