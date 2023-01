Wisła Kraków. Jarosław Królewski: Jeszcze nic mi się nie udało, weryfikacja nastąpi w czerwcu

Na początek wyjaśnienie, co było pretekstem do takiego spotkania? W środę minęło 40 dni odkąd Jarosław Królewski został prezesem Wisły. Minęły też cztery lata odkąd w ogóle zaangażował się finansowo w ten klub.

Obóz w Turcji? To się opłaca

Jarosław Królewski rozpoczął od spraw bieżących, bo za takie uznać trzeba zgrupowanie, jakie wkrótce rozpoczną piłkarze Wisły w Turcji. Część kibiców zastanawiała się czy wobec sytuacji finansowej klubu, tak długie, trzytygodniowe zgrupowanie ma w ogóle sens? Królewski powiedział: - Ma to sens. Jest to ważna inwestycja w „mental” drużyny. Na obóz jedzie prawie 50 osób. Koszt razem z biletami, z obsługą, jedzeniem, sprzątaniem, praniem to niecałe 450 złotych brutto za osobę na dzień. Mam nadzieję, że to będzie okres, w którym Myślenice nie będą dla nas obciążeniem. Finansowo pozostanie w Myślenicach byłoby dla nas dramatem.