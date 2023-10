Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski i Antoni Szymanowski w Alei Gwiazd Piłki Nożnej na PGE Narodowym

Jakub Błaszczykowski: Po zakończeniu kariery jeszcze się nie odnalazłem

- Są momenty ciężkie. Są momenty, w których sportowiec czuje się spełniony. To dzięki nim wie, że dochodzi się do swoich celów. Każdemu sportowcowi życzę wytrwałości i dążenia do osiągania sukcesów. Liczę na trzy punkty w niedzielę (w meczu reprezentacji Polski z Mołdawią - przyp.). Po zakończeniu kariery jeszcze się nie odnalazłem. Brakuje mi adrenaliny - powiedział Jakub Błaszczykowski podczas piątkowej uroczystości na PGE Narodowym w Warszawie.

PAP/Piotr Nowak

Były piłkarz Wisły został pożegnany przez krakowskich kibiców przed rozegranym 5 sierpnia na stadionie przy Reymonta meczu I ligi ze Stalą Rzeszów. Był wówczas tak wzruszony, że przez ściśnięte gardło z trudem wypowiedział do fanów kilka słów.