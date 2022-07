Wisła Kraków. Ivan Borna Jelić Balta: Chciałem zagrać w tak dużym klubie jak Wisła

- Szybko poszło, w piątek podpisał pan kontrakt z Wisłą Kraków, a w sobotę debiut, na razie nieoficjalny oczywiście w sparingu z GKS-em Jastrzębie. Jak pierwsze wrażenia?

- Muszę przyznać, że choć to był tylko sparing, to jednak graliśmy w warunkach zbliżonych do normalnego meczu, bo przyszło naprawdę dużo ludzi. Cieszę się, że tak szybko mogłem zagrać w nowym zespole. Oczywiście nie ma co za mocno przykładać wagi do tego jak ten mecz wyglądał. Wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni. Ja bo ostatnie dni były dla mnie rzeczywiście bardzo intensywne ze względu na podróż, na dopinanie spraw kontraktowych. A moi nowi koledzy - z tego, co słyszałem - pracowali naprawdę bardzo, bardzo mocno. To jednak normalna sprawa w okresie przygotowawczym, w którym liczy się właśnie przede wszystkim praca, trening, a wyniki sparingów schodzą na nieco dalszy plan.