Wisła Kraków. Informacje w sprawie inwestora jeszcze przed Wielkanocą. Rosną szanse na drużynę rezerw

Na początku marca informowaliśmy, że Wisła prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorem, który gotowy jest wejść do klubu. Przypomnijmy, że chodzi o zagraniczny podmiot. Wtedy wszystko wskazywało na to, że sprawa powinna wyjaśnić się do końca marca, najpóźniej na początku kwietnia. Sprawdziliśmy. Rzeczywiście, teraz rozmowy są już na etapie takich szczegółów, że w najbliższych dniach, najpewniej w przyszłym tygodniu, czyli zgodnie z planem jeszcze przed Wielkanocą, można spodziewać się już oficjalnych informacji bądź z klubu, bądź bezpośrednio od prezesa Jarosława Królewskiego, który lubi informować o ważnych sprawach przy pomocy mediów społecznościowych.

Reaktywacja drużyny rezerw Wisły Kraków

Rozmowy z inwestorem to jedno, ale w klubie myślą też o innych sprawach. Nie tak dawno prezes Jarosław Królewski wspominał, że do końca marca zostanie podjęta decyzja czy od nowego sezonu Wisła Kraków będzie miała rezerwy. Teraz wszystko wskazuje na to, że drugi zespół „Białej Gwiazdy” rzeczywiści wróci do gry od sezonu 2023/2024 i to bez względu na to, czy drużyna Radosława Sobolewskiego awansuje do ekstraklasy czy pozostanie w I lidze. W Wiśle chcą dość szybko, również w najbliższych dniach rozpocząć już takie naprawdę poważne rozmowy w tej sprawie z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Do ustalenie będą szczegóły m.in. licencyjne, dotyczące weryfikacji boiska, na którym rezerwa miałaby grać na poziomie IV ligi. Ostateczna decyzja w sprawie rezerw Wisły zapadnie najpóźniej w połowie kwietnia, ale z naszych informacji wynika, że na ten moment więcej jest przesłanek, że taki zespół wreszcie będzie grał.