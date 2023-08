Wisła Kraków. Igor Sapała: Czas się obudzić, żeby później nie żałować

- Zaliczyliście pierwszą porażkę w sezonie i nie ma co się czarować, to był wasz najsłabszy mecz z dotychczasowych, jakie rozegraliście w tym sezonie. GKS Tychy wygrał skromnie, 1:0, ale w pełni zasłużenie.

- Trudno się nie zgodzić. To był na pewno bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Dużo jest po nim materiału do analizy, mnóstwo wniosków do wyciągnięcia, ale moim zdaniem trzeba zacząć przede wszystkim od lepszej postawy, podejścia do samego meczu. Zanim zaczniemy mówić o taktyce, to trzeba przeanalizować naszą postawę w Tychach. Bez tego żadna, nawet najlepiej przygotowana taktyka nam nie pomoże.

- To skoro sam pan poruszył ten temat. Pana przed przerwą jeszcze na boisku nie było, ale fakty są takie, że GKS swoją agresywną, twardą grą po prostu was stłamsił. Dlaczego nie potrafiliście na to odpowiedzieć?

- I znów muszę się zgodzić. Może nie powiem, że nie chcieliśmy podjąć walki, ale też nie ma co się oszukiwać, bo wiem jak to wyglądało z boku. Tychy przeważały po prostu w każdym aspekcie. Prowadziły do przerwy w pełni zasłużenie. Później nie udało nam się doprowadzić do wyrównania i trzeba sobie powiedzieć jasno, że GKS zasłużenie wygrał całe spotkanie.