Wisła Kraków. Igor Łasicki: Zimą musi się zmienić dużo, bardzo dużo

- Po meczu z Zagłębiem Sosnowiec i wygranej 2:1 wydawało się, że nastąpił przełom, że zaczniecie wygrywać bardziej regularnie. Szybko okazało się jednak, że pozytywnej serii na koniec roku nie będzie. Znalazł pan odpowiedź na pytanie, dlaczego nie udało się wygrać z Górnikiem Łęczna mimo dużej momentami przewagi?

- Szczerze mówiąc nie wiem jak mogliśmy ten mecz przegrać. Jestem cały czas wkurzony, bo z całym szacunkiem dla Górnika Łęczna, ale my nie możemy przegrywać takich meczów. Tym bardziej, że sami liczyliśmy mocno na to, że wreszcie złapiemy serię wygranych spotkań. A wyszło znowu słabo, bo tak zagraliśmy. Mieliśmy oczywiście trochę sytuacji, żeby strzelić jedną czy drugą bramkę, ale tego nie zrobiliśmy. A do tego doszły jeszcze błędy w obronie. Ta druga bramka to… Cóż, trzeba to wziąć na klatę jako cała linia obrony. Nie ma prawa coś takiego się zdarzyć.