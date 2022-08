Wisła Kraków. Igor Łasicki: Powinniśmy zamknąć sprawę drugą bramką

- Czwarty mecz, trzecie zwycięstwo i pierwsza połowa naprawdę dobra w waszym wykonaniu, choć oczywiście brakowało skuteczności. Zgadza się pan z taką oceną tego meczu?

- Na pewno gra w tej pierwszej części była zdecydowanie lepsza niż ostatnio, ale to nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli pokazywać, bo skuteczność jest zdecydowanie do poprawki. Powinniśmy wykorzystywać swoje sytuacje, uspokoić tak naprawdę ten mecz, a tak w drugiej połowie Odra nas zdominowała. Taka jest jednak piłka. Oni nie wygrali jeszcze meczu w tym sezonie, chcieli to za wszelką cenę zrobić z nami. A my powinniśmy po prostu zamknąć sprawę drugą bramką. Może nie strzeliliśmy tego drugiego gola, bo nie potrafiliśmy wyprowadzić sensownej kontry. Chyba dopiero w doliczonym czasie nam się to udało.