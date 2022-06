Wisła Kraków. Igor Łasicki piłkarzem „Białej Gwiazdy”

Nowy nabytek Wisły ma ciekawy życiorys. Urodzony w Wałbrzychu Łasicki pierwsze kroki piłkarskie stawiał na Dolnym Śląsku. Najpierw w Górniku Boguszów-Gorce i Górniku Wałbrzych, a następnie już w Akademii Zagłębia Lubin. Właśnie z tego klubu został wyciągnięty przez SSC Napoli! Nie miał wtedy jeszcze nawet dwudziestu lat. Półwyspu Apenińskiego nie podbił, ale z drugiej strony nie można chłopakowi odebrać, że spędził tam cztery lata. To był dla niego piłkarski uniwersytet, na którym mógł zbierać doświadczenie m.in. w Lidze Młodzieżowej UEFA, gdzie konfrontował się z rówieśnikami z takich choćby klubów jak Borussia Dortmund, Arsenal czy sam Real Madryt. Zaliczył też Łasicki debiut w Serie A, ale Napoli wypożyczało go też w okresie kilku lat do włoskich klubów. Zaliczył zatem występy w: AS Gubbio, Maceratese, Rimini (wszystkie Serie C) i Carpi (Serie B).