Wisła Kraków. Igor Łasicki: Każdy z nas grał poniżej swojego poziomu

- Nie zakończył pan ostatniego oficjalnego meczu Wisły w 2022 roku, bo musiał opuścić boisko z kontuzją. Co takiego się stało?

- Podkręciłem kostkę. To stało się już w pierwszej połowie, dograłem jeszcze do końca, chciałem spróbować w drugiej, ale nie dałem już rady. Nie chciałem ryzykować groźniejszej kontuzji, bo bałem się też już o kolano. Przy takim urazie biega się trochę inaczej i można sobie zrobić krzywdę.

- Ten uraz to efekt kiepskiego stanu boiska?

- Tak. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i w czasie biegu noga mi ujechała. Całe szczęście w tym wszystkim, że teraz przed nami długa przerwa. Do następnego meczu pewnie dojdę do siebie.