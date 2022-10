Wisła Kraków. Igor Łasicki: Jest duży kryzys! Jest po prostu fatalnie!

- W ostatniej akcji meczu mógł pan strzelić gola, ale bramkarz Chojniczanki Mateusz Kuchta po pańskim uderzeniu głową popisał się kapitalną interwencją.

- Tak widocznie miało być, pewnie za lekko uderzyłem… A zresztą tak nie powinno to w ogóle wyglądać. W 90 minucie my bijemy się o remis po jakiejś wrzutce? To nas w ogóle nie satysfakcjonuje.

- W pierwszej połowie niby mieliście optyczną przewagę, ale piłkarze Chojniczanki sprytnie wciągali was w przepychanki, fizyczną walkę, co sprawiało, że gra robiła się szarpana i była to tak naprawdę woda na młyn gospodarzy. Zgodzi się pan z taką oceną tego, co działo się na boisku?

- My tak gramy od dłuższego czasu. Mamy piłkę, a niewiele z tego wynika. Chojniczanka miała dwóch doświadczonych napastników, którzy potrafili zastawić piłkę, zagrać pod faul. W obronie mieli trzy wieże, wybijali praktycznie wszystko. I najgorsze jest to, że my o tym wszystkim wiedzieliśmy przed meczem, że oni tak będą grać, a później i tak dawaliśmy się im nabrać. Mieliśmy nie faulować, faulowaliśmy. Mieliśmy uważać na głupie kartki, a łapaliśmy niepotrzebne jedną za drugą. Później musieliśmy przez to grać ostrożniej. A w drugiej połowie… W drugiej połowie to był już zupełnie dramat!