Wisła Kraków. Igor Łasicki: Czas się obudzić! Tak dalej być nie może

- Przegrana 1:2 ze Stalą Rzeszów to już trzecia porażka z rzędu. Co dzieje się z Wisła Kraków?

- Czwarty raz po przegranym meczu muszę mówić praktycznie to samo. To siedzi w naszych głowach. Jeśli nie robimy tego, co do nas należy, to takie są efekty. Niech każdy weźmie odpowiedzialność na siebie. Niech każdy stanie przed lustrem i zrobi sobie porządny rachunek sumienia. Co ja mogę jeszcze dodać? Wiem, że jestem kapitanem i jestem odpowiedzialny za drużynę. Mogę jednak powiedzieć tylko tyle, że musimy zacząć grać lepiej. I tak jak powiedziałem, każdy musi zrobić rachunek sumienia, bo tracimy gole po prostych indywidualnych błędach. To nie jest tak, że rywale przeprowadzają jakieś cudowne akcje, których nie da się zatrzymać. To nie tak. Mamy stały fragment gry, każdy ma rozpisane bardzo dokładnie, gdzie ma stać, żeby była asekuracja. Wszystko jest rozpisane, wytłumaczone kilka razy przez trenera, przećwiczone, a później na boisku nie wykonujemy zadań. Tak być nie może. To my wychodzimy na plac gry, to my mamy wykonywać konkretne zadania, a jeśli jest porażka, to trzeba odpowiedzialność wziąć na siebie.