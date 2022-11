Wisła Kraków i Tomasz Jażdżyński podali termin spotkania prasowego

O tym, że do takiego spotkania dojdzie, Jażdżyński poinformował już kilka dni temu. W ten sposób jeden ze współwłaścicieli Wisły idzie w ślady Jarosława Królewskiego, który też ostatnio zorganizował briefing i poinformował na nim, że ma zamiar wycofać się z Wisły, oddając akcje. Czy tak samo zrobić Jażdżyński, nie wiadomo. Na razie kilka dni temu napisał: Od miesięcy pojawiają się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje na temat mojego zaangażowania w Wisłę Kraków i na temat wydarzeń wokół niej. Ze względu na trudną sytuację klubu i w trosce o atmosferę wokół niego pozostawiałem je z małymi wyjątkami bez komentarza. Ostatnie wydarzenia spowodowały jednak, że sytuacja dojrzała do tego, aby dla odmiany przedstawić fakty. Wkrótce zorganizuję spotkanie, na którym przedstawię swoją ocenę sytuacji i perspektyw klubu oraz odniosę się do wydarzeń ostatnich miesięcy. Pozwolę sobie również podsumować krótko moje dotychczasowe zaangażowanie w Wisłę Kraków. Postaram się najpóźniej w poniedziałek przekazać informację na temat dokładnej daty i charakteru planowanego spotkania.