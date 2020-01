Wisła Kraków jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów. W swojej historii trzynaście razy zdobywała tytuł mistrza Polski, cztery razy Puchar Polski - by wymienić tylko te najważniejsze trofea. Od lat mówi się o tym, że taki klub, jak „Biała Gwiazda”, powinien mieć swoje muzeum, gdzie można by było zaprezentować szerszej publiczności zdobyte trofea. Na razie, poza deklaracją, że takie muzeum w bliżej nieokreślonej przyszłości powstanie, niewiele w tej materii się dzieje. My postanowiliśmy zaprezentować choć część trofeów, jakie przez dziesięciolecia zdobywali piłkarze „Białej Gwiazdy”. Można je znaleźć w galerii. A tam prawdziwe rarytasy. Jak choćby patera, która stała się własnością Wisły za seryjnie zdobywane mistrzostwa Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jest również medal za mistrzostwo kraju z… 1928 roku. Ale też szereg innych, czasami… żartobliwych, jak Superpuchar z 2012 roku im. Joanny Muchy, który przygotowali kibice, a który trafił do klubu po tym, jak nie doszedł do skutku mecz na Stadionie Narodowym z Legią, a ówczesna minister sportu pytała, kto wybrał drużyny do tego spotkania… Co ciekawe, nie wszystkie puchary np. za mistrzostwo Polski są w klubie. Brakuje np. tego za mistrzostwo z 1978 roku. Nie ma również replik pucharów za mistrzostwa z 2008, 2009 i 2011 roku. Kluby otrzymywały wtedy puchar przechodni, który w kolejnym sezonie trafiał do kolejnego mistrza. Zapraszamy zatem do oglądania, a jednocześnie mamy nadzieję, że po trudnym okresie, jaki przeżywa obecnie Wisła, nadejdą jeszcze czasy, gdy klubowa kolekcja wzbogaci się o kolejne ważne trofea.