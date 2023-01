Wisła Kraków. Hiszpańska kolonia przy Reymonta coraz większa. Jej odpowiedzialność za wyniki również

Odkąd dyrektorem sportowym Wisły został Kiko Ramirez, „Biała Gwiazda” zarzuciła sprowadzanie zawodników z Polski czy innych krajów. Co prawda Igor Sapała podpisywał kontrakt już wtedy, gdy Ramirez pracował dla Wisły, ale to temat, nad którym klub z ul. Reymonta pracował dużo wcześniej i jej nowy dyrektor nie miał z tym praktycznie nic wspólnego. Ramirez natomiast poszedł zdecydowanie w jednym kierunku, powiększając jak na razie hiszpańską kolonię w Wiśle z dwóch zawodników, którzy grali tutaj już jesienią, do siedmiu. O tym, czy ten pomysł na budowę drużyny wypali, przekonamy się niebawem, choć jak można usłyszeć, hiszpański dyrektor sportowy twardą ręką trzyma politykę transferową klubu i jest w tym momencie jej głównym kreatorem. Tak naprawdę ma decydujący głos, bo z to przede wszystkim ze zdaniem Kiko Ramireza liczy się większościowy udziałowiec i prezes Jarosław Królewski. Ramirezowi udaje mu się również przekonywać piłkarzy do przenosin do Wisły, choć ta gra zaledwie w I lidze. A co ciekawe, nie wszyscy podpisują kontrakty krótkoterminowe, jakby skrojone pod walkę o awans do ekstraklasy i uzależnione opcjonalnym przedłużaniem umów jeśli plan zostanie zrealizowany. Miki Villar i Sergio Benito podpisali bowiem kontrakty dłuższe, 1,5-roczne, co powoduje, że nawet wobec niepowodzenia misji skoku na ekstraklasę, oni w Krakowie raczej zostaną. A misja to będzie trudna, czego świadomość ma również np. wspomniany Królewski, który ocenia szansę awansu na 50 procent.