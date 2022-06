Wisła Kraków. Grzegorz Mielcarski: Dla tysięcy ludzi Wisła jest czymś więcej niż tylko klubem

- Komentował pan ostatni mecz Wisły Kraków z Wartą Poznań, ostatni również w ekstraklasie dla „Białej Gwiazdy”. Teraz gdy minęło już od niego trochę czasu, jak skomentuje pan atmosferę tego spotkania i w ogóle to, co w Wiśle wydarzyło się w ostatnim czasie?

- Bardzo mocno zapamiętam dwa ostatnie mecz Wisły w roli gospodarza w zakończonym sezonie. Ten z Wartą, ale również wcześniejszy z Jagiellonią, który również miałem okazję komentować. Ostatni w sezonie był jednym z najsmutniejszych dla wszystkich kibiców Wisły Kraków. Zresztą chyba nie tylko dla jej fanów. Również dla wielu innych w Polsce był to po prostu smutny dzień. Bo Wisła przez lata była jednak synonimem sukcesu, solidności, wielkich piłkarzy, talentów. Teraz nie będziemy jej oglądać w ekstraklasie, więc siłą rzeczy musiało to wywoływać smutek. Muszę przyznać, że miałem duży kłopot jak się przygotować do komentowania meczu z Wartą. Przecież ciężko się było zachwycać jakimiś świetnymi zagraniami, strzałami. Trudno było wzbudzić w sobie entuzjazm mając świadomość, że nawet najpiękniejsze zagranie niczego już nie zmieni. Nawet gdyby Wisła wygrała wysoko, to smutek ludzi nie byłby mniejszy. Chcę jednak wspomnieć również o meczu z Jagiellonią, bo zdarzyło się podczas niego coś, co szczególnie mnie uderzyło. W Krakowie mieszkam już naprawdę długo, komentowałem dziesiątki meczów Wisły, byłem na jeszcze większej ich liczbie, ale chyba nigdy jak podczas tego spotkania z Jagiellonią nie poczułem tak mocno miłości kibiców Wisły do tego klubu. To było coś niesamowitego. Widziałem różne mecze Wisły. Klasyki, mecze o mistrzostwo, w europejskich pucharach, ale takiego bezgranicznego wsparcia ludzi, szczególnie starszych, którzy stali przez cały mecz, dopingowali drużynę, która miała wtedy jeszcze szanse na utrzymanie, nie widziałem. Piotrek Laboga, z którym komentowaliśmy mecze z Jagiellonią i Wartą powiedział mi, że jeszcze nie widział mnie takiego i że zastanawiał się dlaczego ściągałem słuchawki. A ja to zrobiłem podczas meczu chyba cztery czy pięć razy. Po to, żeby poczuć te emocje jeszcze mocniej. Myślę, że wielu piłkarzy „Białej Gwiazdy”, którzy nie rozumieli tego przez cały sezon, zrozumieli właśnie wtedy czym Wisła jest dla mnóstwa ludzi. A jest czymś jak rodzina. Przed meczem z Wartą zastanawiałem się z kolei, ilu kibiców przyjdzie na stadion, bo przecież drużyna już spadła. Zastanawiałem się czy miłość do klubu, którą zaobserwowałem w czasie meczu z Jagiellonią znów przełoży się na frekwencję, czy nie będzie jakiegoś bojkotu, czy w złości kibice po prostu nie przyjdą. I patrząc później na liczbę widzów na trybunach, kolejny raz utwierdziłem się w przekonaniu, że Wisła to jest jedna, wielka rodzina. Taka, która jest ze sobą na dobre i złe. W domu czasami synowi też potrafimy zwrócić uwagę, nawet ukarać, jeśli robi coś złego, ale przecież nie przestajemy go kochać, jeśli popełnia błędy. I ten mecz z Wartą kolejny raz uświadomił mi, że dla tysięcy ludzi Wisła jest czymś więcej niż tylko klubem. Sądzę, że wielu piłkarzy, nawet tych, którzy grali tutaj już kilka lat, nie zdawali sobie z tego sprawy. Doprowadzić do sytuacji, w której zespół jest poza pierwszą piątką, dziesiątką czy nawet tuż nad kreską jest czymś innym, niż doprowadzić do sytuacji, w której drużyna spada. A oni do tego dopuścili… Dla mnie mecz z Wartą był jednym z najtrudniejszych do skomentowania w moim życiu. Nie zszokowała mnie sytuacja, że Wisła przegrała. Wiem, że dla tych zawodników to też była bardzo trudna sytuacja od strony psychicznej, bo musiało do nich mocno dotrzeć, co tak naprawdę zrobili.