Wisła Kraków. Gra z Piastem ma być drogowskazem dla „Białej Gwiazdy” również na ligę

I tutaj dotykamy sedna sprawy. Jeśli wiślacy mieliby takie podejście do każdego meczu ligowego jak do konfrontacji z Piastem, pewnie już dzisiaj w klubowej lodówce można by mrozić szampany z okazji fety po awansie do ekstraklasy. Wisła jednak takiego podejścia nie prezentuje i stąd traci punkty w meczach, w których powinna je zbierać bez wielkich problemów.

Trener Albert Rude już chyba zrozumiał, gdzie leży problem jego zespołu, bo mówi o tym wyraźnie. Również po meczu z Piastem dotknął sedna sprawy: - Tak, to bardzo jasne - to, co zmieni sytuację tego klubu, to awans do ekstraklasy. Mamy wiele czasu do finału Pucharu Polski i wiele pracy do wykonania w tym okresie. Pełno meczów, dużo meczów na wyjeździe, więc będzie to dla nas duże wyzwanie w tym miesiącu. O tym powiedziałem, gdy ten miesiąc się dopiero zaczynał. Musimy pamiętać cały czas, w jaki sposób zagraliśmy z Piastem, w jaki sposób rywalizowaliśmy. Gdy pojawią się momenty zawahania, będziemy musieli wrócić do tej mentalności i powiedzieć sobie jasno: to jest to, czego chcemy. To jest minimum, które potrzebujemy do awansu.