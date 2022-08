Wisła Kraków gra w Pucharze Polski z rezerwami Legii Warszawa

Ciekawie wygląda natomiast sprawa z Luisem Fernandezem, ukaranym w ostatnim meczu ligowym czerwoną kartką. Zapytaliśmy Jerzego Brzęczka czy bierze pod uwagę Hiszpana na to spotkanie i czy klub już ustalił wysokość kary za nieodpowiedzialne zachowanie zawodnika?

- Z Luisem jest złożona sytuacja, jeśli chodzi o możliwość jego występu w tym spotkaniu - trochę zaskoczył trener Wisły swoją odpowiedzią. - Nie mamy na tę chwilę stuprocentowej pewności, że on może grać. Otrzymaliśmy jedynie dokument, że dopóki jego sprawa nie zostanie rozpatrzona przez Komisję Dyscypliny, on grać nie może. Dla nas to jest dziwna sprawa, bo nie wiemy jak to będzie interpretowane jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski i ligi. Wysyłamy następne pismo, ale jak się ta sprawa zakończy, jeśli chodzi o występ Luisa w tym spotkaniu, w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeśli natomiast chodzi o naszą klubową karę dla niego, to ona będzie. Ogłosimy to, choć bez podawania konkretów.