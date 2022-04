Wisła Kraków. Gra lepsza, sytuacji mnóstwo, ale efekt wciąż taki sam. Brak zwycięstw

Na szczęście po meczu z Piastem Gliwice, zakończonym remisem 2:2 nikt nie mówi o sędziowskich pomyłkach. Szymon Marciniak poprowadził mecz bardzo dobrze, choć niektórzy dopatrywali się analogii w sytuacji, w której goście strzelili drugiego gola z tą, gdy Wisła trafiła do siatki w meczu z Lechem. W obu sytuacjach doszło do starcia piłkarza atakującego z bramkarzem. W przypadku meczu z „Kolejorzem” sędzia gola nie uznał, w niedzielę nawet niespecjalnie to sprawdzano, uznając, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. I naszym zdaniem słusznie, bo gol był prawidłowy.

Problemem Wisły w tym meczu było jednak coś zupełnie innego. W pierwszej połowie grała bowiem tak, że powinna po niej spokojnie prowadzić dwa, trzy do zera. Przyznawali to nawet goście. Mówił o tym Damian Kądzior, w podobnym duchu po końcowym gwizdku wypowiadał się Waldemar Fornalik. - W pierwszej połowie to Wisła miała więcej sytuacji i można powiedzieć, że mogło być już po niej po sprawie - stwierdził szkoleniowiec Piasta.