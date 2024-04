Wisła Kraków. Gorące wsparcie dla piłkarzy, ale też niesmaczna oprawa…

W niedzielę dopisała pogoda, więc frekwencja jeszcze skoczyła, choć już w zasadzie około piątku wiadomo było, że przekroczy ona dwadzieścia tysięcy widzów. Tym razem kibice Wisły przygotowali wspomnianą oprawę. Na płocie rozwinięto bowiem transparent z napisem: „Dziwne przygody Koziołka Matołka”, a na trybunie północnej rozwinięto do tego „sektorówkę” z namalowanym katem w barwach Wisły, który w jednej ręce trzymał topór, a w drugiej wspomnianego Koziołka Matołka w barwach Motoru. Nawiązanie było jasne i pozostawia spory niesmak. Takie rzeczy po prostu nie powinny pojawiać się na trybunach. Koniec, kropka. Tutaj nie ma pola do dyskusji. Może tylko tyle, że w momencie, gdy trwa dyskusja nad tym jak kibice Wisły są dyskryminowani i nie wpuszczani na stadiony, taka oprawa, to klasyczny strzał w stopę z ich strony… Nie można też wykluczyć, że Wisła zostanie za tę oprawę ukarana.