Wisła Kraków. Gieorgij Żukow to piłkarz ciekawy świata [ZDJĘCIA]

Wisła Kraków. Gieorgij Żukow. Albo Georgy Zhukov (sam tak zapisuje swoje imię i nazwisko w mediach społecznościowych), no bo to przecież Kazach, który mając pięć lat wyjechał z rodzicami do Belgii i tam się wychował, tam jest jego dom. Piłkarz, który od stycznia będzie zawodnikiem "Białej Gwiazdy", lubi podróżować, wypoczywać w fajnych miejscach, o czym można się przekonać oglądając zdjęcia wrzucane przez niego do internetu. Zapraszamy do GALERII.

Jedenastka jesieni Fortuna 1 Ligi Wideo