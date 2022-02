Wisła Kraków. Gesty drobne i bardzo konkretne, czyli pomoc dla Ukrainy. „Biała Gwiazda” być może wzmocni się piłkarzami z tamtejszej ligi

Pomaga również Wisła. W weekend rozpoczęła się na Stadionie im. Henryka Reymana, zorganizowana przez miasto akcja pomocy dla Lwowa, o którą zwrócił się mer tego miasta. Na apel odpowiedziały setki krakowian. W okolicach tworzyły się korki. Ludzie przynosili środki higieniczne, żywność - wszystko co jest potrzebne. Wisła nie tylko promowała całą akcję na swojej stronie internetowej i poprzez media społecznościowe, ale też sama przekazała dary. I będzie to robić dalej.

Bardzo konkretnie w pomoc dla Ukrainy włączył się Jakub Błaszczykowski, a dokładniej jego Fundacja Ludzki Gest. Kuba na swoim profilu na Facebooku napisał: - W obliczu trudnej sytuacji naszych sąsiadów z Ukrainy wraz z Fundacją Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski przekazujemy pomoc w postaci ćwierć miliona złotych (250 000 zł). To pieniądze na najpotrzebniejsze środki niezbędne do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy. Wspólnie nieśmy pomoc w tym niezwykle trudnym czasie.

W czasie wspomnianego meczu w Warszawie, przeciwko temu, co dzieje się na Ukrainie protestowali też kibice. Na swój sposób, bez konwenansów, cały stadion, czyli zarówno fani Legii jak i Wisły wykrzyczeli głośno co myślą o rosyjskiej inwazji i Władimirze Putinie…

Coraz trudniejsza sytuacja w lidze

W cieniu wojny na Ukrainie toczy się życie futbolowe. W tym akurat aspekcie w Wiśle powodów do jakiegokolwiek optymizmu nie ma za grosz. Po tym jak „Biała Gwiazda” rozegrała nieco lepsze spotkanie z Górnikiem Łęczna, w Warszawie wszystko wróciło do bardzo słabej normy. Generalnie był to jeden ze słabszych meczów pomiędzy oboma drużynami w ostatnich latach. Legia nie pokazała bowiem nic wielkiego, Wisła była jeszcze słabsza. Miała jednak remis na wyciągnięcie ręki po golu Konrada Gruszkowskiego. Dała sobie jednak wydrzeć choćby ten jeden punkt w doliczonym czasie gry po bramce Mateusza Wieteski. W obu przypadkach nie zabrakło kontrowersji. Legioniści protestowali, podnosząc, że Gruszkowski zabrał piłkę Cezaremu Miszcie, choć ten miał już nad nią pełną kontrolę. Wiślacy z kolei oburzali się, że tuż przed oddaniem strzału Mateusz Wieteska zdzielił z łokcia Michala Frydrycha.

- Frydrych ma podbite oko. Sam sobie tego nie zrobił - mówił na pomeczowej konferencji trener Wisły Jerzy Brzęczek. Mógł być podwójnie zły, bo nie dość, że jego zespół wypuścił z rąk jeden punkt w ostatniej chwili, to on stracił Czecha na kilka meczów. Ten bowiem już po końcowym gwizdku nie mógł się pogodzić z decyzjami Piotra Lasyka i rzucił w jego kierunku piłką. Efekt? Czerwona kartka.