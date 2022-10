Wisła Kraków. Firma z branży bankowej wejdzie do „Białej Gwiazdy”? W grze też właściciel... Wieczystej

Nie można jednak powiedzieć, że Wojciech Kwiecień nie jest całkowicie zainteresowany przejęciem Wisły Kraków, bo byłaby to po prostu nieprawda. Bo zainteresowanie jest. Bo to jest marzenie Kwietnia, żeby zostać kiedyś właścicielem „Białej Gwiazdy”, której jest wielkim kibicem. Warto zatem podać trochę szczegółów z ostatnich dwóch tygodni. Wojciech Kwiecień z przedstawicielami Wisły spotkał się dwa razy. Najpierw w cztery oczy z prezesem Władysławem Nowakiem, a w drugim spotkaniu uczestniczył również Jakub Błaszczykowski. Podczas tych spotkań Kwiecień przedstawił swoją wizję Wisły. Powiedział, że jego nie interesuje przeciętność i jeśli ma budować klub z ul. Reymonta, to tylko w taki sposób, żeby w perspektywie dwóch, trzech lat wrócił do walki o mistrzostwo Polski. O tym, że wrócić do ekstraklasy Wisła miałaby już być wiosną, dodawać oczywiście nie trzeba… Celem, który ma doprowadzić do realizacji celów miałoby być zwiększenie budżetu w perspektywie - znów - dwóch, trzech lat do poziomu 80-100 mln złotych. Taka jest wizja Kwietnia, ale w rozmowach z Wisłą przyznał też, że sam nie byłby w stanie zapewnić takiego finansowania klubu. Bo w jednym jest zgodny z Nowakiem - do takiego biznesu jak klub piłkarski, odpowiedzialny właściciel musi dokładać praktycznie cały czas. I to dużo. Dlatego Kwiecień postawił sprawę jasno - Wisła musi znaleźć drugiego udziałowca, żeby on w to wszedł. I to raczej jednego, a nie kilku, ponieważ uważa on, że zbyt duże rozproszenie akcjonariatu prowadzi jedynie do sporów, chaosu w klubie. Patrząc na to, co w Wiśle dzieje się ostatnio, trudno nie przyznać mu racji…