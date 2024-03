Wisła Kraków. Fatalne wiadomości dla „Białej Gwiazdy”. Poważna kontuzja czołowego zawodnika

Przed Wisłą teraz niezwykle ważny dla przyszłości czas. Zarówno w I lidze jak i w Pucharze Polski, w którym już 3 kwietnia podejmie w półfinale tych rozgrywek Piasta Gliwice. I będzie musiała sobie w tych meczach radzić bez Angela Rodado. Piłkarza, który w tym sezonie strzelił trzynaście bramek w lidze i trzy w Pucharze Polski. To ogromna wyrwa dla „Białej Gwiazdy”.

Wisła lakonicznie informuje o kontuzji. Nie podaje szczegółów. My dodajmy, że kontuzja rzeczywiście została odniesiona na treningu. Początkowo liczono, że to jedynie wybicie barku, co skróciłoby proces rehabilitacji. W środę wieczorem przeprowadzono jednak bardziej szczegółowe badania i niestety, pokazały one, że uraz jest bardziej poważny. W najbliższym czasie Rodado ma przechodzić rzeczywiście kolejne badania, również wstępną rehabilitację. To wszystko pokaże czy obędzie się bez interwencji chirurgicznej czy też zabieg będzie jednak konieczny. Jedno jest pewne. W najbliższych meczach, tygodniach nie zobaczymy Hiszpana na boisku. Kibicom Wisły pozostaje wierzyć, że Szymon Sobczak zastąpi Rodado w taki sposób jak to miało miejsce choćby w jesiennym meczu z Górnikiem Łęczna, gdy strzelił dwie bramki.