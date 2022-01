Wisła Kraków. Enis Fazlagić: Lubię mieć piłkę przy nodze, lubię kontrolować grę

- Odetchnął pan z ulgą, że dość długie negocjacje w sprawie pana transferu z Żyliny do Wisły zakończyły się powodzeniem i podpisał pan kontrakt z „Białą Gwiazdą”?

- Tak, bardzo cieszę się, że wszystko tak się zakończyło, że jestem już piłkarzem Wisły. Trafiłem do wielkiego klubu, który znany jest w Europie. Szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać, żebym mógł zagrać pierwszy raz w nowych barwach, choćby w sparingu. Najważniejsze, że jestem już z nową drużyną i mogę przygotowywać się do sezonu.

- Kiedy pierwszy raz usłyszał pan, że Wisła jest zainteresowana panem?

- To wszystko szło przez mojego agenta. On informował mnie o tym, co się dzieje w mojej sprawie i już jesienią mówił mi, że jest zainteresowanie moją osobą, również ze strony Wisły. Wiadomo jednak było, że aby transfer w ogóle był możliwy, najpierw musiały rozpocząć się negocjacje pomiędzy władzami Żyliny i Wisły. Trochę to trwało, ale ostatecznie oba kluby doszły do porozumienia i mogłem przenieść się do Krakowa. Myślę, że wszystkie strony mogą być zadowolone z takiego rozwiązania.