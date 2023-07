Wisła Kraków. Eneko Satrustegui: Mam nadzieję, że w Wiśle poznam smak kolejnego awansu

- Kiedy pojawił się pomysł pańskiego transferu do Wisły Kraków?

- Może zaskoczę, ale pierwszy telefon z Wisły miałem w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Zadzwonił Kiko Ramirez i pytał czy byłbym zainteresowany transferem do Wisły. Wtedy jednak do tego nie doszło, bo na taki ruch nie chciał się zgodzić Real Santander. Teraz wróciliśmy jednak do rozmów, Wisła znów wykazała zainteresowanie moją osobą i skoro była konsekwentna, to ostatecznie do tego transferu doszło.

- Wisła gra tylko w I lidze. Jakich zatem argumentów użył Kiko Ramirez, żeby przekonać pana do tego ruchu? Mówił, że Wisła to wielki klub, Kraków piękne miasto, a w drużynie jest wielu Hiszpanów?

- Tak naprawdę padały wszystkie te argumenty, ale też przedstawił mi przede wszystkim jasny projekt tego, co w Wiśle chcą zbudować, że będzie tutaj ambitna walka o ekstraklasę. To było najważniejsze w tym wszystkim. Jak wiadomo, do tej pory grałem tylko w Hiszpanii i trochę korciło mnie również, by spróbować w swoim życiu, karierze czegoś nowego. Nie będę krył, że Kraków jako miasto też miało swoje atuty przy podejmowaniu decyzji. I to nie jest tak, że tylko Kiko mi o tym opowiadał, bo rozmawiałem np. z kolegami, którzy grali w Polsce i oni również powtarzali, że to jest po prostu piękne miejsce na ziemi.