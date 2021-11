Wisła Kraków. Ekipa Wisła All in! Games z pierwszym tytułem mistrza Polski ESL

W turnieju finałowym w Katowicach wzięły udział cztery najlepsze formacje w kraju, w finale Wisła All in Games Kraków zmierzyła się z ekipą HONORIS. Mimo słabszego początku, po którym rywale objęli prowadzenie 16:8, to do wiślaków należała druga część rywalizacji. Doprowadzili w niej do dogrywki, a w trzecim, dodatkowym etapie okazali się skuteczniejsi od graczy HONORIS i osiągnęli ostateczne zwycięstwo.

Sekcja e-sportowa w wiślackiej spółce powstała jesienią 2019 roku, a jej tytularnym sponsorem została firma All in! Games, która - jak wyjaśniał wówczas Mieszko Łabuz z działu sprzedaży Wisły - już dwa lata wcześniej dołączyła do Klubu Biznesu "Białej Gwiazdy".

- Wiśle kibicowałem od najmłodszych lat - mówił podczas prezentacji przy Reymonta Grzegorz „Szpero” Dziamałek, kapitan drużyny Counter-Strike: Global Offensive. - Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że teraz będziemy mogli reprezentować barwy Wisły All in! Games Kraków zarówno w kraju, jak i za granicą. Występowanie w koszulce Wisły będzie dla mnie spełnieniem marzeń. Razem z moimi kolegami zrobimy wszystko, by zaznaczyć swoją obecność w kraju i na świecie.