Wisła Kraków. Dwóch Hiszpanów spotkało się z kibicami

Wisła słabo rozpoczęła sezon, jest daleko w tabeli I ligi, bo dopiero na 14. miejscu, a do miejsca premiowanego awansem do ekstraklasy traci już siedem punktów. Mimo tego kibice nie odwracają się od drużyny, o czym świadczy frekwencja na spotkaniu z Juncą i Rodado. Znów przyszło dużo osób. I jak zwykle przy tego typu okazjach były wspólne zdjęcia, autografy. Fani mieli też okazję porozmawiać chwilę z zawodnikami. I jak zwykle również największą frajdę z takich spotkań mają dzieci, dla których spotkanie z idolami to duże przeżycie. Najmłodszych kibiców nie brakowało również oczywiście w środę, a zawodnicy chętnie i z uśmiechem nawiązywali z nimi kontakt.

