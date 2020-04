Wisła Kraków. Dudu Biton sprowadzony został do Krakowa tuż przed ostatnią batalią "Białej Gwiazdy" o Ligę Mistrzów. Trener Robert Maaskant początkowo nie uznawał Izraelczyka za napastnika numer 1, dlatego Biton występował w meczach ekstraklasy, ale np. w potyczkach z APOEL-em Nikozja już nie. Mimo to, jego początki w Wiśle były bardzo udane. Z tej GALERII przede wszystkim jednak dowiecie się, co działo się z piłkarzem po odejściu z Wisły, jak ułożyło mu się życie prywatne i co robi obecnie.