Wisła Kraków. Dramatyczny mecz przy Reymonta. „Biała Gwiazda” traci wygraną w ostatniej chwili

Radosław Sobolewski ostatecznie zdecydował się postawić w bramce na Kamila Brodę. Trener Wisły postawił też na ustawienie z trzema stoperami i dwoma wahadłowymi obrońcami. Krakowianie ten mecz rozpoczęli praktycznie bez skrzydłowych. Nie było to jednak wielkie zaskoczenie, bo o swoich motywach zmiany taktyki Sobolewski mówił już przy okazji meczu Pucharu Polski z Puszczą Niepołomice.

Jako pierwsi groźniej zaatakowali goście. W 4 min Podbeskidzie mocno „poklepało” w okolicach pola karnego i praktycznie sam przez Kamilem Brodą znalazł się Goku. Bramkarz Wisły dobrze się jednak ustawił i Hiszpan trafił w niego. Generalnie początek meczu należał do „Górali”. Broda kolejny raz musiał wykazać się np. w 11 min broniąc groźny strzał Michała Janoty. Dwie minuty później nic nie był już w stanie zrobić. Przyjezdni rozegrali piłkę Goku podał do Kamila Bilińskiego, a ten byłby pewnie na spalony, gdyby całkowicie nie „zaspał” Joseph Colley, który złamał linię. Efekt był taki, że Biliński znalazł się oko w oko z Brodą i kopnął obok niego do siatki.