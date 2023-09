Wisła Kraków doznała pierwszej porażki w rozgrywkach CLJ U-17 sezonu 2023/2024

Nieudana w kontekście zdobyczy punktowych okazała się wyprawa do Białegostoku. Podopieczni Patryka Jałochy strzelili miejscowej Jagiellonii dwa gole, ale to nie wystarczyło choćby do remisu, bo gospodarze czterokrotnie przedarli się przez defensywę przyjezdnych.

Bramki dla krakowian zdobyli Maciej Szmydt oraz Maksym Tsymbaliuk, który jest także jednym z piłkarzy szerokiej kadry wiślackiej drużyny występującej w Centralnej Lidze Juniorów U-19.

Wisła rozpoczęła rozgrywki sezonu 2023/2024 od wyjazdowego remisu 2:2 z Polonią Warszawa po dwóch golach Franciszka Radwańskiego. Następnie pokonała u siebie Igloopol Dębica 2:0 po trafieniach Macieja Szmydta, rozbiła na wyjeździe KKP Koronę Kielce 6:0 (bramki: Bruno Skoczek dwie, Filip Michałowski, Franciszek Radwański, Nathan Lis i Mateusz Kania) oraz zremisowała z Koroną (to drugi z kieleckich klubów) 2:2, gdy piłkę do siatki rywali dwukrotnie skierował Łukasz Staniów.