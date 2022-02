Wisła Kraków. Do Częstochowy „Biała Gwiazda” jedzie już bez Felicio Brown Forbesa. Napastnik szykuje się do transferu

Konferencja prasowa przed meczem z Rakowem nie zaczęła się jeszcze na dobre, a rzeczniczka prasowa Karolina Biedrzycka po wymienieniu nazwisk zawodników, którzy nie będą mogli zagrać w Częstochowie z powodu kontuzji lub kartek (Błaszczykowski, Uryga, Szota, pod znakiem zapytania stoi występ Żukowa) powiedziała: - Rozpoczęła się procedura transferowa Felicio Brown Forbesa. W momencie gdy się zakończy, poinformujemy o tym.

Po chwili trener Adrian Gula przyznał, że sprawa jest już na tyle zaawansowana, że Brown Forbesa nie będzie już w kadrze na mecz z Rakowem. Na razie nie wiadomo jedynie na sto procent, w jakim kierunku odejdzie ten piłkarz, choć wiele wskazuje na Chiny. Dla osób, które uważnie śledzą to, co dzieje się w Wiśle, nie jest to żadne zaskoczenie. Już w momencie pozyskania Zdenka Ondraska i Luisa Fernandeza wiadomo było, że „Biała Gwiazda” chętnie sprzedałaby Brown Forbesa. Teraz to się po prostu realizuje. Dodajmy, że pod dużym znakiem zapytania stoi w meczu z Rakowem występ Fernandeza. - Trwa procedura zgłaszania zawodnika do rozgrywek i wierzymy, że do niedzieli ona się zakończy - mówi Biedrzycka.