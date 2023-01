Wisła Kraków. Do „Białej Gwiazdy” wróci ceniony pomocnik? Małe szanse

O tym, że Llonch jest w orbicie zainteresowań Wisły powiedział w programie Okno Transferowe dziennikarz portalu sportowefakty.wp.pl Piotr Koźmiński. Nie mylił się, bo temat powrotu Hiszpana na Reymonta był w Krakowie mocno rozważany zarówno pod koniec poprzedniego sezonu jak i w momencie gdy dyrektorem sportowym został Kiko Ramirez. Były nawet jakieś zapytania czy Llonch w ogóle byłby zainteresowany takim powrotem. Dzisiaj można to jednak już potraktować jedynie jako ciekawostkę. Na ten moment szansa przeprowadzenia takiego ruchu transferowego wynosi poniżej jednego procenta, czyli mówiąc inaczej - musiałby wydarzyć się cud, żeby Pol Llonch w tym oknie transferowym przeniósł się do Wisły.

Nie jest natomiast wykluczone, że Pol Llonch opuści Willem II Tilburg, z którym wiąże go jeszcze kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Co prawda jesienią w tym klubie występował dość regularnie, rozegrał 15 meczów, strzelił jednego gola, ale ponoć obecnie nie wszystko na linii piłkarz - klub układa się idealnie i rozstanie jest możliwe. Kibice Wisły nie powinni się jednak łudzić, że jeśli Hiszpan rzeczywiście opuści Holandię, to wróci do Krakowa.