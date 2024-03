Wisła Kraków. Dawid Szot: Jestem zły na siebie, ale też wdzięczny drużynie

- Zacznijmy od najważniejszej sprawy czyli gola dla Arki Gdynia. Nie ma co kryć, że padł on po pańskim dużym błędzie. - Tak, zdecydowanie. Muszą to wziąć „na klatę”, bez dwóch zdań. To była prosta piłka. Paradoksalnie, ja byłem dobrze ustawiony w tej sytuacji, przeczytałem to podanie wzdłuż linii, ale zabrakło mi pełnej koncentracji. Myślałem, że mam piłkę pod pełną kontrolą, że mogę z nią zrobić wszystko. Zobaczyłem Alana Urygę, że jest wolny, a mogłem zagrać do przodu, żeby od razu napędzić akcję. Pomyślałem jednak, że skoro jest Alan, to zagram do niego. Nie widziałem nadbiegającego przeciwnika. Wiedziałem, że jest gdzieś za moimi plecami, ale nie sądziłem, że aż tak blisko. Zagrałem do Alana, ale za słabo i Kobacki przejął piłkę. A później ładnie uderzył i przegrywaliśmy.

- Po takim błędzie nie jest pewnie łatwo szybko wrócić do normalnej gry. - Nie jest, ale starałem się sobie to szybko poukładać w głowie, bo przecież mecz nie kończył się na tym jednym błędzie i jednym golu. Wiedziałem, że będą następne sytuacje i że muszę szybko odzyskać równowagę, żeby nie przyszły kolejne błędy. Starałem się wrócić do normalnego grania, choć nie ma co kryć, że pierwszą połowę zagrałem słabo. Ogólnie jako drużyna też nie prezentowaliśmy się w niej dobrze.

- Trener Albert Rude powiedział po meczu wprost, że nie dojechaliście na pierwszą połowę. - I trudno z tym polemizować. Może jedynie ostatnie pięć, góra dziesięć minut przed przerwą było już lepsze, ale wcześniej było bardzo źle. Pierwsze dwadzieścia minut to była zdecydowana dominacja Arki, my nie graliśmy swojego. Niby próbowaliśmy grać według swoich zasad, ale przy pressingu Arki gubiliśmy się w tym wszystkim. Wyglądało to trochę tak jakbyśmy byli przestraszeni. A ich jeszcze napędziła bramka na 1:0. Grali u siebie, mieli wsparcie trybun. Dobrze, że nie straciliśmy drugiej bramki, bo to był fragment meczu gdy wisiała ona w powietrzu. Raz uratował nas Alvaro, raz był spalony. Utrzymało się tylko 1:0 i po przerwie była już zasadnicza zmiana w naszej grze. Zaczęliśmy się prezentować tak jak chcieliśmy od początku. W końcówce wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej od rywali. Moim zdaniem lepiej wytrzymaliśmy ten mecz fizycznie. Widziałem to po arkowcach, że opadają z sił jeszcze gdy sam byłem na boisku przez zmianą. Skończyło się na 1:1, a mnie nie pozostaje niż innego jak dokładnie oglądnąć tę sytuację z golem i wyciągnąć takie wnioski, żeby w przyszłości podobne błędy już się nie przytrafiały.

- To nie był pierwszy mecz, gdy graliście dwie różne połowy. Z czego to wynika?

- Najbardziej z głowy. Bo przecież nie z umiejętności, skoro w drugich połowach potrafimy grać o wiele lepiej. Najczęściej wygląda to tak, że wpadamy w tarapaty, a później musimy gonić. To jest jakiś problem, z którym musimy sobie poradzić. Musimy lepiej zaczynać mecz bez względu na to czy gramy u siebie czy na wyjeździe. Umiejętności są, wiemy, co mamy grać, bo wszystko mamy podane na tacy przez trenera, ale nad głową trzeba popracować.

- W lidze zagrał pan wiosną pierwszy raz w podstawowym składzie. Po takim występie jest pan zły na siebie, że w jakimś stopniu nie wykorzystał szansy?

- Pewnie, że jestem zły. Taka jest czasami piłka nożna, że coś takiego się zdarzy. Są mecze, że zagra człowiek super, da asystę, strzeli bramkę i pomoże drużynie. Bywają jednak też gorsze momenty i muszę bardzo dokładnie przeanalizować, co było przyczyną tego, że tak zagrałem. Myślę, że to kwestia braku stuprocentowej koncentracji przy tej bramkowej sytuacji. To też jest nauka dla mnie, że co by się nie działo, trzeba być zawsze skupionym, czujnym i trzeba spodziewać się różnych rzeczy. Podsumowując, jestem zły na siebie, ale też wdzięczny drużynie. Koledzy nie dali mi odczuć, żeby mieli dla ogromne pretensje o ten błąd. Wiedzą, że tym razem przytrafił się mnie, a innym razem może komuś innemu. Czułem wsparcie ze strony drużyny, dlatego łatwiej grało mi się po przerwie. I to jest przykład jak powinna wyglądać prawdziwa drużyna. Nie sztuką jest być razem gdy wszystko się układa i klepiemy się po plecach, ale właśnie wtedy gdy jest trudniej, gdy pojawią się błędy.