Wisła Kraków. Dawid Szot: Chcemy wygrać wszystko już do końca roku!

Do tej pory Szot grał w Wiśle mało. Przed spotkaniem z Zagłębiem wystąpił raptem cztery razy w lidze. Do tego dorzucił jeden występ w Pucharze Polski. Cierpliwość 21-latka opłaciła się, bo wobec problemów kadrowych dostał swoją szansę i można powiedzieć, że na Stadionie Ludowym ją wykorzystał. Szot zagrał bowiem dobrze, a co najważniejsze Wisła przełamała swoją niemoc, wygrała 2:1 i zdobyła trzy punkty.

- Bardzo się cieszę, że mój powrót do wyjściowego składu zbiegł się z wygraną - nie kryje Dawid Szot. - Nie zaczęliśmy meczu w Sosnowcu dobrze, bo już w 13 min straciliśmy bramkę, ale paradoksalnie ten gol nas napędził, był jak otrzeźwienie. Bo tak jak powiedziałem, nie weszliśmy w ten mecz dobrze. Były niepotrzebne straty, błędy, ale później już z minuty na minutę wyglądało to lepiej. Cieszę się, że zagrałem od początku. Już w Podbeskidziem zanotowałem chyba całkiem dobre wejście z ławki na boisko, gdy odmieniliśmy losy meczu. A w Sosnowcu przyszło już zwycięstwo. Wierzę, że będziemy to kontynuować w kolejnych spotkaniach.