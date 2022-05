Wisła Kraków. Dawid Szot: Będziemy walczyć do końca. Nie poddamy się!

- Po kilku dniach, gdy emocje już nieco opadały, jak ocenia pan remis 0:0 w derbach Krakowa?

- Jeśli wziąć pod uwagę przebieg całego spotkania, to obiektywnie trzeba przyznać, że Cracovia miała więcej klarownych sytuacji podbramkowych. Paweł Kieszek dwa, trzy razy ratował nas świetnymi interwencjami. My staraliśmy się odgryzać, Zdenek Ondrasek miał dwie bardzo dobre okazje na gole. Generalnie jednak „Pasy” miały więcej szans, ale generalnie ten remis był w sumie sprawiedliwy. Choć to jest futbol i nie zawsze obraz gry odzwierciedla się później w wyniku. A ja wciąż mam przed oczami sytuację z doliczonego czasu gry, gdy gola głową mógł strzelić Enis Fazlagić. Nie trafił, więc trzeba uszanować jeden punkt.

- Znów źle weszliście z mecz, bo tak jak to miało miejsce w spotkaniu z Wisłą Płock, tak i teraz rywal w początkowych fragmentach miał najlepsze okazje na gole. Skąd się to bierze?

- Sam się nad tym zastanawiam i nie mam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest brak koncentracji na najwyższym poziomie czy może coś innego? Nie wiem do końca. W derbach najważniejsze było to, że choć rywal dochodził do czystych sytuacji, to jednak Paweł nas uratował, a później potrafiliśmy już opanować sytuację na boisku. Na pewno jednak musimy się pochylić nad tym problemem, żeby początki kolejnych meczów wyglądały o wiele lepiej. Bo można mieć super plan na mecz, a jeśli już na początku on nie ułoży się odpowiednio, to wszystko może zostać przekreślone.