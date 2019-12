Wisła Kraków. Daniel Dubicki: Walka o utrzymanie to bardzo trudna sprawa. Szczególnie dla psychiki

- I jak panu podobała się gra następców? - To był taki mecz, gdy piękno, styl schodziły na plan dalszy. Najważniejsze były punkty i wiślacy na pewno mają powody do dużej radości, bo zrealizowali w Łodzi to, co sobie zaplanowali. Nie tylko po tym, ale również po poprzednim zwycięstwie ich sytuacja w tabeli nieco się poprawiła i z większym optymizmem mogą czekać na wiosenną część sezonu.

- Mecz pańskich dwóch klubów przyciągnął pana do Łodzi znad morza? - Od dłuższego czasu umawiałem się z Rafałem Niżnikiem (były piłkarz ŁKS-u, przyp.), że do niego przyjadę do Łodzi, a nie było lepszej okazji niż akurat mecz z Wisłą. Mogłem za jednym zamachem spotkać znajomych z obu klubów.

- Wisła też jesienią miała bardzo słabe momenty, przegrała m.in. dziesięć meczów z rzędu. Pan w Krakowie był przyzwyczajony do innych serii...

- Najbardziej to musiało boleć kibiców Wisły, którzy pamiętają przecież jeszcze doskonale znacznie lepsze wyniki. A wracając do czasów, kiedy jak grałem w zespole „Białej Gwiazdy”, to rzeczywiście wyglądało to zupełnie inaczej. My wychodziliśmy na boisko i po prostu robiliśmy swoje. Uważam jednak, że ta obecna drużyna ma potencjał, żeby wygrywać i żeby być znacznie wyżej w tabeli. Pokazały to choćby te dwa ostatnie mecze, po których Wisła nieco odbiła się od dna. Punktów jest jednak, ile jest i ją również czeka bardzo trudna wiosna.

- Jak pan patrzy z oddali szerzej na to, co dzieje się w Wiśle, to serce trochę boli?

- Oj tak… Dobrze, że organizacyjnie udało się to już jakoś poukładać, ale powiem szczerze, że jak się oglądało taki mecz jak z Legią i porażkę 0:7, to aż żal człowieka za gardło ściskał. Tak prestiżowego meczu drużyna nie ma prawa przegrać w takich rozmiarach. To, co mnie najbardziej bolało, to nawet nie wynik, a fakt, że nie było żadnej walki. Nie chcę tutaj mówić, że za naszych czasów porażek nie było, bo my też przegrywaliśmy czasami z Legią wysoko, np. 1:4, ale nigdy bez walki. Porażka, nawet wysoka czasami się zdarza, ale też potrafiliśmy Legię rozbić w takich samych rozmiarach. Wynik 0:7 nie powinien jednak się zdarzyć takiemu klubowi jak Wisła.