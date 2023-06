Wisła Kraków. Czas na kluczową decyzję dla przyszłości „Białej Gwiazdy”

O tym, że Królewski prowadzi rozmowy z potencjalnym nowym inwestorem, wiadomo od dawna. Termin zakończenia tych negocjacji i ewentualne wejście do klubu nowego właściciela był już przesuwany kilka razy, ale teraz już tak nie będzie. 15 czerwca kończy się umowa między stronami, według której nie mogą one prowadzić rozmów z innymi podmiotami i muszą zamknąć negocjacje. Umowa nie zostanie przedłużona, decyzja musi zostać podjęta. Warunki ewentualnego przejęcia wiślackiej spółki piłkarskiej zostały już zresztą wynegocjowane, umowa jest spisana. Ostateczną decyzję czy chce wpuścić tego inwestora do klubu musi podjąć teraz już sam Królewski. Musi podjąć również decyzję czy jeśli ostatecznie zdecyduje się oddać klub, to dalej będzie stał na jego czele jako prezes, choć już nie większościowy udziałowiec, a więc bez pełnej decyzyjności.

Prezes Wisły nie ma już czasu dłużej się zastanawiać nie tylko dlatego, że ogranicza go wspomniana data 15 czerwca. Również z tego powodu, że czas nagli, bo trzeba już zacząć mocno pracować nad przygotowaniem zespołu do nowego sezonu w I lidze. Do ustalenia jest przede wszystkim czy Radosław Sobolewski zostanie nadal trenerem pierwszej drużyny, czy Kiko Ramirez pozostanie na stanowisku dyrektora sportowego. No i oczywiście mnóstwo kwestii związanych z kontraktami piłkarzy. A mowa jest o bardzo dużej grupie zawodników, z którymi trzeba będzie negocjować. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że nie ze wszystkimi graczami Wisła będzie chciała przedłużać umowy. Więcej, z większością nie będzie chciała, bo kadra „Białej Gwiazdy” jest w tym momencie zdecydowanie za duża. Ale z kilkoma zawodnikami klub będzie chciał podpisać na pewno nowe umowy i te kwestie muszą zacząć się wyjaśniać dość szybko.

Wszystkie kluczowe decyzje pozostaną w zawieszeniu do momentu podjęcia tej najważniejszej czyli przejęciu klubu lub nie przez inwestora. Co istotne, z naszych informacji wynika, że gdyby Wisła awansowała do ekstraklasy, to po przyjściu nowego właściciela większościowego nie należałoby się spodziewać wielkiej rewolucji personalnej. A teraz nie jest to już tak oczywiste. I to również może wpłynąć na decyzję Jarosława Królewskiego.

Nie można zapominać, że wejście zagranicznego inwestora będzie oznaczało również w jakimś stopniu zmianę tożsamości Wisły Kraków. Popchnęłoby to klub w stronę nowoczesnego, ale korporacyjnego futbolu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dobrymi i złymi. Z jednej strony kusić muszą spore pieniądze, których wpompowanie w Wisłę inwestor miałby zagwarantować w umowie. Według naszych najnowszych informacji mowa jest ostatecznie o 20 mln euro w kilku, trzy-czteroletniej perspektywie. Jeśli Jarosław Królewski uzna, że ostatecznie sam podejmie wyzwanie, żeby prowadzić klub na dotychczasowych zasadach, będzie to wymagało od niego znalezienie na zewnątrz około dwunastu milionów złotych do zasypania dziury budżetowej, bo takich ona będzie mniej więcej rozmiarów, jeśli chodzi o nowy sezon.