Wisła Kraków coraz bliżej ekstraklasy! Pozostał już tylko finał

Mecz miał dość podobny przebieg jak ten pierwszy w Krakowie. Dopóki koszykarki z Bochni miały siły, potrafiły dotrzymywać kroku krakowiankom, a te o swojej wygranej przesądziły pod koniec meczu. Inna sprawa, że tym razem musiały pomęczyć się bardziej niż w pierwszym starciu.

Pierwsza kwarta była wyrównana, choć ze wskazaniem na Bochnię. I to Contimax MOSiR prowadził po niej dwoma punktami. Na przerwę miejscowe koszykarki też schodziły z podwojonym zapasem, ale nie była to przewaga, która gwarantowałaby cokolwiek. I w trzeciej kwarcie szybko okazało się, że wiślaczki lepiej wytrzymuję presję stawki tego spotkania. Krakowianki nie tylko odrobiły straty, ale przed decydującą kwartą prowadziły trzema punktami (58:55).

W czwartej kwarcie jeszcze przez moment dystans, jaki dzielił oba zespoły, nie gwarantował komfortu Wiśle, ale na cztery minuty przed końcem jej przewaga urosła do dziewięciu punktów i pozostało koszykarkom z ul. Reymonta już tylko kontrolować to, co dzieje się na parkiecie. Contimaxowi udało się jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.