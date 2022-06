Wisła Kraków. Co dalej z „Białą Gwiazdą”? Konferencja prasowa LIVE (BK)

Andrzej Banaś

Na godz. 14 w poniedziałek 13 czerwca zaplanowano konferencję prasową władz Wisły Kraków. To ma być spotkanie z przedstawicielami mediów, podczas którego przedstawione zostaną przyczyny sportowej klęski, jaką jest dla „Białej Gwiazdy” spadek z ekstraklasy. Ważniejsze jednak, jakie plany ma klub, żeby jak najszybciej wrócić do piłkarskiej elity. Wisła przeprowadzi transmisję z tego wydarzenia. Wystarczy kliknąć w materiał poniżej, by poznać najbliższe plany klubu z ul. Reymonta.