Wisła Kraków CLJ U-19. Juniorzy starsi „Białej Gwiazdy" przerwali złą serię. Zremisowali w Myślenicach z Arką Gdynia

Gospodarze przeważali, stworzyli sobie więcej sytuacji podbramkowych, ale brakowało im skuteczności. Na początku spotkania stracili gola po rzucie rożnym. Ich wysiłki zmierzające do wyrównania zakończyły się sukcesem w 40 min, kiedy to Dawid Gruszecki otrzymał podanie w polu karnym i z kilku metrów trafił do siatki.

Po przerwie - mimo kilku okazji strzeleckich - wiślacy nie potrafili ponownie rozerwać defensywy Arki. Przyjezdni zaś stworzyli sobie praktycznie tylko jedną dogodną sytuację do uzyskania bramki. Dla gdyńskiej drużyny jest to pierwszy remis w tym sezonie. Wcześniej na boiskach rywali doznała czterech porażek.

Wisła Kraków - Arka Gdynia 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 nieznany 8, 1:1 Gruszecki 40.

Wisła (skład wyjściowy): A. Krzyżanowski - Wiśniewski, Złoch, Przybyłko, J. Krzyżanowski - Chromych, Kutwa, Sowa, M. Głogowski - Urbański, Gruszecki.