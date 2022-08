Wisła Kraków CLJ U-19. Juniorzy starsi "Białej Gwiazdy" z niestandardowymi przygotowaniami i mocnym atakiem

Przygotowania krakowian do nowego sezonu przebiegały w niestandardowy sposób, gdyż część z nich (zawodnicy z rocznika 2004) rozpoczęła zajęcia już w czerwcu, a część dopiero w drugiej połowie lipca, co wynikało z faktu, że wiślacka drużyna U-17 awansowała aż do finału rozgrywek w swojej kategorii wiekowej, a niektórzy gracze leczyli kontuzje. Wymagało to właściwego dostosowania obciążeń treningowych dla różnych piłkarzy, odpowiedniej pracy nad ich zgrywaniem i umiejętnego wprowadzania młodych zawodników do nowego systemu pracy.