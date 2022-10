Wisła Kraków CLJ U-19. Juniorzy starsi „Białej Gwiazdy" nie dali rady rówieśnikom z Lecha Poznań

Juniorzy starsi "Białej Gwiazdy" bardzo udanie rozpoczęli sezon. Po pięciu kolejkach mieli na koncie 13 punktów i zajmowali pozycję wicelidera tabeli. Niestety, w czterech kolejnych spotkaniach zanotowali tylko jeden remis i aż trzy przegrane, co zepchnęło ich na siódme miejsce w tabeli.

W niedzielnym meczu po straconym golu (zdobył go Kacper Sommerfeld) szybko - bo 2 min później - doprowadzili do wyrównania (trafienie zaliczył Radosław Skała), ale wkrótce potem ponownie dali sobie strzelić bramkę (autorstwa Maksymiliana Dziuby). W drugiej połowie spotkania obie drużyny dążyły do zmiany wyniku, jednak brakowało im skuteczności w wykańczaniu ofensywnych akcji.

Lech Poznań - Wisła Kraków 2:1 (2:1)

Bramki: 1:0 Sommerfeld, 1:1 Skała 27, 2:1 Dziuba 31.

Czołówka tabeli po 9. kolejce: 1. Raków Częstochowa (20 pkt), 2. Górnik Zabrze (19 pkt), 3. Jagiellonia Białystok (17 pkt), 4. Lech Poznań (16 pkt), 5. Polonia Warszawa (16 pkt), 6. Legia Warszawa (15 pkt), 7. Wisła Kraków (14 pkt)... 14. Cracovia (8 pkt).