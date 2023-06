Wisła Kraków CLJ U-19. Juniorzy starsi „Białej Gwiazdy" - mimo wygranej w Białymstoku z Jagiellonią - znowu tuż za podium Jerzy Filipiuk

Juniorzy starsi Wisły Kraków powtórzyli swój wynik z ubiegłego sezonu wislakrakow.pl

W piłkarskim meczu 30., ostatniej kolejki Centralnej Ligi Juniorów, rozegranym w Białymstoku, Wisła Kraków wygrała z miejscową Jagiellonią 2:1 i zajęła - podobnie jak przed rokiem - czwarte miejsce w tabeli (ponownie ze stratą tylko jednego punktu do podium). Była drugą najlepiej punktującą drużyną w rundzie wiosennej (za mistrzem Lechem Poznań), ale nie wystarczyło to do zdobycia medalu.