Wisła Kraków CLJ U-19. 17-letni stoper „Białej Gwiazdy" Kacper Przybyłko świetnie się rozwija, ale ciągle pracuje nad sobą ZDJĘCIA

Utalentowany środkowy obrońca może się pochwalić występami w reprezentacji Polski U-17 i U-18, podpisaniem profesjonalnego kontraktu z Wisłą Kraków, treningami z pierwszym zespołem „Białej Gwiazdy” i wicemistrzostwem Polski juniorów młodszych.

W ostatnim czasie bardzo dojrzał, skoncentrował się mocno na piłce nożnej, na treningach. I to naprawdę widać, bo jest jednym z naszych najlepszych zawodników w CLJ U-19. Trzymamy kciuki, żeby jego rozwój piłkarski przebiegał w ten sposób – Adrian Filipek, trener Wisły Kraków CLJ U-19

Kacper Przybyłko urodził się 5 lutego 2005 roku w Krakowie. Pierwsze treningi piłkarskie podjął w Hutniku, do czego podczas wizyty w przedszkolu na os. Jagiellońskim w Nowej Hucie kilkulatków zachęcał szkoleniowiec młodzieży w klubie z Suchych Stawów Mieczysław Będkowski. Potem kontynuował zajęcia w AS Progress, a w 2016 roku trafił do Wisły, w której przechodził przez kolejne szczeble jej futbolowej Akademii, zaliczając także – w 2018 roku – niespełna 6-miesięczny pobyt w Zagłębiu Lubin.