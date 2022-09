Wisła Kraków CLJ. Pierwsza porażka juniorów starszych „Białej Gwiazdy". Zabrakło im skuteczności

Na początku spotkania Kamil Sałamaj trafił wprost w bramkarza gości. Ci zaś objęli prowadzenie w 18 min po strzale Jerzego Napieraja. W 25 min nastąpiła seria rzutów rożnych. Po jednym z nich groźnie uderzył Jakub Krzyżanowski. Potem ten ostatni uchronił swoją drużynę przed utratą drugiego gola. Pod koniec pierwszej połowy dobrą sytuację miał Jakub Bartoń, ale golkiper Rakowa nie dał się pokonać.

Po zmianie stron Sałamaj zagrał do Mateusza Stanka, ten jednak strzelił obok bramki. Kolejne akcje dominujących w tym okresie na boisku wiślaków również nie przynosiły powodzenia. Przyjezdni mieli okazje do podwyższenia wyniku, jednak także brakowało im skuteczności. Gospodarze do końca meczu szukali okazji do wyrównania, ale brakowało im pomysłu na rozmontowanie defensywy częstochowian.

Wisła Kraków - Raków Częstochowa 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Napieraj 18.

Wisła (skład wyjściowy): A. Krzyżanowski - Górkiewicz, Złoch, Przybyłko, J. Krzyżanowski - Sałamaj, Kutwa, Starzyński, Skrobański - Bartoń, Stanek.